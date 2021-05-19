«Торонто» проиграл «Монреалю» (3-4) в Кубке Стэнли, ведя 3-1 по ходу серии

уступил «Монреалю» (1:3) в седьмом матче серии .

Команда тренера проиграла серию, по ходу которой лидировала 3-1.

При счете 3-1 в серии «Мэйпл Лифс» уступили в пятой игре (3:4 в овертайме), а затем в шестой (2:3 в овертайме).

«Торонто» не может первый раунд Кубка Стэнли на протяжении последних 17 лет.

В регулярном чемпионате «Торонто» занял первое место в Северном (канадском) дивизионе, набрав 77 очков. стал четвертым с 59 баллами.