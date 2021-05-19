«Торонто» проиграл «Монреалю» (3-4) в Кубке Стэнли, ведя 3-1 по ходу серии

«Торонто» уступил «Монреалю» (1:3) в седьмом матче серии Кубка Стэнли.
Команда тренера Шелдона Кифа проиграла серию, по ходу которой лидировала 3-1.
При счете 3-1 в серии «Мэйпл Лифс» уступили в пятой игре (3:4 в овертайме), а затем в шестой (2:3 в овертайме).
«Торонто» не может первый раунд Кубка Стэнли на протяжении последних 17 лет.
В регулярном чемпионате НХЛ «Торонто» занял первое место в Северном (канадском) дивизионе, набрав 77 очков. «Монреаль» стал четвертым с 59 баллами.
- Дата проведения
- 1 июня, 02.00, «Scotiabank Arena»
- 0:1 – 23 Галлахер (Э.Стаал)
- 0:2 – 35 Перри (Густафссон, Сузуки)
- 0:3 – 57 Тоффоли (Дано, Э.Стаал)
- 1:3 – 58 В. Нюландер (Спецца, Мэттьюс)
- Вратари: Дж.Кэмпбелл 20/22 – Прайс 30/31.