«Торонто» проиграл «Монреалю» (3-4) в Кубке Стэнли, ведя 3-1 по ходу серии

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«Торонто» уступил «Монреалю» (1:3) в седьмом матче серии Кубка Стэнли.

Команда тренера Шелдона Кифа проиграла серию, по ходу которой лидировала 3-1.

При счете 3-1 в серии «Мэйпл Лифс» уступили в пятой игре (3:4 в овертайме), а затем в шестой (2:3 в овертайме).

«Торонто» не может первый раунд Кубка Стэнли на протяжении последних 17 лет.

В регулярном чемпионате НХЛ «Торонто» занял первое место в Северном (канадском) дивизионе, набрав 77 очков. «Монреаль» стал четвертым с 59 баллами.

Торонто – Монреаль 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Дата проведения
1 июня, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 23 Галлахер (Э.Стаал)
0:2 – 35 Перри (Густафссон, Сузуки)
0:3 – 57 Тоффоли (Дано, Э.Стаал)
1:3 – 58 В. Нюландер (Спецца, Мэттьюс)
Вратари: Дж.Кэмпбелл 20/22 – Прайс 30/31.

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