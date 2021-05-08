Роналду – лучший форвард сезона Серии А. Барелла – лучший полузащитник

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Серия А сегодня присуждает индивидуальные награды лучшим футболистам минувшего сезона.

Лучшим нападающим стал Криштиану Роналду из «Ювентуса». В прошедшем сезоне он забил 29 голов в 33 матчах Серии А и стал лучшим бомбардиром турнира.

Лучшим полузащитником признан Николо Барелла из «Интера». Он отыграл 36 матчей в итальянском чемпионате, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.

Напомним, что лучшим вратарем был признан Джанлуиджи Доннарумма, выступавший за «Милан», лучшим защитником – Кристиан Ромеро из «Аталанты». Лучшим игроком в возрасте до 23 лет стал форвард «Фиорентины» Душан Влахович.

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