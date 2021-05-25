Лига наций (жен). Россия выигрывает у Италии после первого сета

В Римини проходит третий розыгрыш волейбольной Лиги наций среди женских команд. Сегодня сборная России сыграет с командой Италии.

наций

Женщины

Римини, Италия

4-й тур

Россия – Италия – 1-0 (26:24, 5:6 идет второй сет)





Таиланд – Нидерланды – 0-3 (20:25, 9:25, 18:25)





Бельгия – Доминиканская Республика – 3-2 (31:33, 19:25, 25:20, 25:16, 15:11)





Китай – Германия – 3-2 (20:25, 19:25, 27:25, 25:21, 15:9)





Бразилия – Япония – 3-0 (25:15, 25:19, 25:21)





Канада – Турция – 2-3 (23:25, 25:19, 25:22, 23:25, 12:15)





Южная Корея – Польша – 0-3 (15:25, 20:25, 22:25)





Сербия – США – 0-3 (20:25, 16:25, 12:25)





Турнирное положение: США – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Нидерланды – 3-1 (10), Турция – 4-0 (10), Япония – 3-1 (9), Бразилия – 3-1 (9), Китай – 3-1 (8), Сербия – 2-2 (7), Германия – 2-2 (6), Россия – 2-1 (5), Польша – 2-2 (5), Доминиканская Республика – 1-3 (4), Южная Корея – 1-3 (3), Бельгия – 1-3 (3), Италия – 0-3 (1), Канада – 0-4 (1), Таиланд – 0-4 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.