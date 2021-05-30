Осака снялась с «Ролан Гаррос». Ей грозила дисквалификация за медиа-бойкот

Вторая ракетка мира сообщила, что снимается с .

До начала турнира она отказалась общаться с журналистами. Вчера ее оштрафовали на 15 тысяч долларов за пропущенную пресс-конференцию, а турниры «Большого шлема» выпустили заявление, в котором сообщили, что в случае продолжения бойкота возможна дисквалификация.

«Когда я выпустила свой пост несколько дней назад, я не намеревалась оказаться в такой ситуации и не думала, что это возможно. Думаю, сейчас для турнира, других игроков и моего благополучия будет лучше, чтобы я снялась и все могли сосредоточиться на теннисе.

Я не хотела никого отвлекать и принимаю то, что выбрала неидеальный момент и могла четче сформулировать свой посыл. Что еще важнее, я бы никогда не стала умалять значение психического здоровья и просто так бросаться этим термином.

После US Open-2018 у меня возникали затяжные депрессии, с которыми мне было очень трудно справиться. Все, кто со мной знакомы, знают, что я интроверт. Все, кто видел меня на турнирах, замечали, что я часто хожу в наушниках, потому что это помогает притупить чувство тревоги.

Хотя теннисная пресса всегда хорошо ко мне относилась (и я хочу отдельно извиниться перед всеми классными журналистами, которых могла обидеть), у меня нет природной предрасположенности к публичным выступлениям, и я очень переживаю, когда мне нужно говорить с медиа. Я очень нервничаю, и мне тяжело идти на контакт.

В Париже я уже чувствовала себя уязвимой, уже испытывала тревогу и думала, что будет правильнее позаботиться о себе и пропустить пресс-конференции. Я предварительно об этом объявила, потому что действительно считаю правила частично устаревшими и хотела это подчеркнуть.

Я отдельно написала турниру письмо с извинениями и сказала, что буду рада обсудить этот вопрос после соревнований, потому что «Шлемы» – это напряженные мероприятия.

Сейчас я возьму перерыв, но когда момент будет правильным, я очень хочу обсудить с турами, как мы можем улучшить ситуацию для игроков, прессы и болельщиков.

Надеюсь, у вас все хорошо, вы себя бережете. Всех люблю, и увидимся, когда увидимся ♥️», – написала Осака в заявлении.

Осака на «Ролан Гаррос» объявила бойкот медиа – в интересах психического здоровья. Теперь ей грозят дисквалификацией

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