НБА. Плей-офф. «Вашингтон» встретится с «Филадельфией», «Мемфис» сыграет с «Ютой»

В понедельник, 31 мая, в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут два матча.
«Филадельфия» Джоэла Эмбиида в гостях у «Вашингтона» Била и Уэстбрука постарается добиться четвертой подряд победы и выйти в следующий раунд, потратив на эту задачу минимальное количество матчей (3-0 в серии).
Лучшая команда регулярного чемпионата «Юта» Донована Митчелла попробует на выезде обыграть «Мемфис» Джа Морэнта и развить успех в серии (2-1).
НБА
Первый раунд (до четырех побед)
Четвертые матчи
- Дата проведения
- 1 июня, 02.00, «Capital One Arena»
«Филадельфия» ведет в серии – 3-0.
- Дата проведения
- 1 июня, 04.30, «FedExForum»
«Юта» ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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