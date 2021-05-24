НБА. Плей-офф. «Вашингтон» встретится с «Филадельфией», «Мемфис» сыграет с «Ютой»

В понедельник, 31 мая, в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут два матча.

Джоэла Эмбиида в гостях у Била и Уэстбрука постарается добиться четвертой подряд победы и выйти в следующий раунд, потратив на эту задачу минимальное количество матчей (3-0 в серии).

Лучшая команда регулярного чемпионата «Юта» Донована Митчелла попробует на выезде обыграть Джа Морэнта и развить успех в серии (2-1).

НБА

Первый раунд (до четырех побед)

Четвертые матчи

«Филадельфия» ведет в серии – 3-0.

«Юта» ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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