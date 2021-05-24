Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. Плей-офф. «Вашингтон» встретится с «Филадельфией», «Мемфис» сыграет с «Ютой»

    Теги результаты Мемфис Филадельфия НБА Вашингтон Юта НБА плей-офф Баскетбол

    В понедельник, 31 мая, в рамках первого раунда плей-офф НБА пройдут два матча.

    «Филадельфия» Джоэла Эмбиида в гостях у «Вашингтона» Била и Уэстбрука постарается добиться четвертой подряд победы и выйти в следующий раунд, потратив на эту задачу минимальное количество матчей (3-0 в серии).

    Лучшая команда регулярного чемпионата «Юта» Донована Митчелла попробует на выезде обыграть «Мемфис» Джа Морэнта и развить успех в серии (2-1).

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд (до четырех побед)

    Четвертые матчи

    Вашингтон – Филадельфия
    Дата проведения
    1 июня, 02.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    «Филадельфия» ведет в серии – 3-0.

    Мемфис – Юта
    Дата проведения
    1 июня, 04.30, «FedExForum»
    Онлайн матча

    «Юта» ведет в серии – 2-1.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    «Лейкерс» не смогли сдержать Криса Пола и проиграли. Дэвис травмировался по ходу матча (да, снова), а Леброну не хватило сил, чтобы затащить за двоих

    Их кидают, ломают и применяют в драках. Изучаем непростые отношения стульев и баскетболистов

    «Майами» – главное разочарование плей-офф НБА: за год от финала до вылета в первом раунде

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья