Месси, Неймар и 7 игроков «Челси» – в символической сборной ЛЧ. Роналду нет в составе

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Карим Бензема Челси высшая лига Португалия Порту Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Лука Модрич Неймар Сесар Аспиликуэта Роберт Левандовски Илкай Гюндоган Давид Алаба Кевин де Брюйне Сержиу Оливейра Тибо Куртуа Маркиньос Жоржиньо Фрелло Антонио Рюдигер Эдерсон Нголо Канте Рубен Диаш Килиан Мбаппе Бен Чилуэлл Мэйсон Маунт Эдуар Менди Филип Фоден Эрлинг Холанд Футбол

УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

Вратари: Эдерсон («Манчестер Сити»), Тибо Куртуа («Реал»), Эдуар Менди («Челси»).

Защитники: Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Бен Чилуэлл (все – «Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Давид Алаба («Бавария»).

Полузащитники: Жоржиньо, Мэйсон Маунт, Нголо Канте (все – «Челси»), Кевин де Брюйне, Илкай Гюндоган, Фил Фоден (все – «Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал»), Сержиу Оливейра («Порту»).

Нападающие: Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Килиан Мбаппе, Неймар (оба – «ПСЖ»), Роберт Левандовски («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Лионель Месси («Барселона»).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья