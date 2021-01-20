Месси, Неймар и 7 игроков «Челси» – в символической сборной ЛЧ. Роналду нет в составе

УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.
Вратари: Эдерсон («Манчестер Сити»), Тибо Куртуа («Реал»), Эдуар Менди («Челси»).
Защитники: Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Бен Чилуэлл (все – «Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Давид Алаба («Бавария»).
Полузащитники: Жоржиньо, Мэйсон Маунт, Нголо Канте (все – «Челси»), Кевин де Брюйне, Илкай Гюндоган, Фил Фоден (все – «Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал»), Сержиу Оливейра («Порту»).
Нападающие: Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Килиан Мбаппе, Неймар (оба – «ПСЖ»), Роберт Левандовски («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Лионель Месси («Барселона»).