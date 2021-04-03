Трент не войдет в состав сборной Англии на Евро-2020 (ESPN)

Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Евро-2020 Кайл Уокер Киран Триппьер Трент Александер-Арнолд Рис Джеймс Футбол

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд не сыграет за сборную Англии на чемпионате Европы, утверждает ESPN.

По данным источника, футболист будет исключен из состава национальной команды и не поедет на турнир.

Рис Джеймс («Челси») и Кайл Уокер («Манчестер Сити») пройдут медосмотр после финала Лиги чемпионов. Если проблем со здоровьем у них нет, то Трент не войдет в заявку сборной Англии на турнир. Также ожидается, что в состав попадет защитник «Атлетико» Киран Триппьер.

22-летний защитник вошел в расширенную заявку сборной Англии на Евро. В ней 33 человека, в окончательном составе команды будет 26 игроков. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья