Трент не войдет в состав сборной Англии на Евро-2020 (ESPN)

Защитник Трент Александр-Арнолд не сыграет за сборную на чемпионате , утверждает ESPN.

По данным источника, футболист будет исключен из состава национальной команды и не поедет на турнир.

Рис Джеймс («Челси») и Кайл Уокер («Манчестер Сити») пройдут медосмотр после финала Лиги чемпионов. Если проблем со здоровьем у них нет, то Трент не войдет в заявку сборной Англии на турнир. Также ожидается, что в состав попадет защитник «Атлетико» Киран Триппьер.

22-летний защитник вошел в расширенную заявку сборной Англии на Евро. В ней 33 человека, в окончательном составе команды будет 26 игроков.