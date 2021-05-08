Серхио Агуэро: «Барселона» – лучший клуб мира. Переход сюда – шаг вперед для моей карьеры»

Нападающий Серхио Агуэро, который сегодня перешел в «Барселону», поделился эмоциями после подписания контракта с клубом.

– это лучший клуб мира, поэтому, как мне кажется, я принял хорошее решение. Надеюсь, что смогу помочь команде. Конечно, переход сюда – это шаг вперед для моей карьеры.

Я очень счастлив. Надеюсь, что помогу команде брать трофеи. Самое главное – я хочу играть, помогать этому составу. Если команда будет добиваться успехов, я буду счастлив.

Я постараюсь сделать все, чтобы к концу следующего сезона мы подошли с трофеями. Я буду отдавать все силы. Надеюсь, болельщики получат удовольствие, наблюдая за моей игрой.

Я готов изменить свой стиль игры ради «Барсы». Надеюсь, помогу команде своим опытом», – сказал Агуэро.

Аргентинец подписал с «Барселоной» контракт на 2 года, в нем прописаны отступные в размере 100 млн евро.

Агуэро покинул «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Он провел в английском клубе 10 лет.