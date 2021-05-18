Группа Этери Тутберидзе начала сбор в Новогорске. Алина Загитова присутствует на сборе

Группа тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе приступила к сбору в Новогорске.

«Всех спортсменов и тренеров с началом сборов в Новогорске! Желаем продуктивных тренировок, шикарных постановок, отличного настроения и прекрасной летней погоды!» – говорится в сообществе «Группа Этери Тутберидзе» ВКонтакте.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в сторис видео из Новогорска, на котором она вместе со своей собакой Шанти находится на беговой дорожке.

🎧 Что должно случиться, чтобы Загитова и Медведева вернулись? Есть варианты!