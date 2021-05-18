Группа Этери Тутберидзе начала сбор в Новогорске. Алина Загитова присутствует на сборе

Теги сборная России мужское катание женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова Фигурное катание

Группа тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе приступила к сбору в Новогорске. 

«Всех спортсменов и тренеров с началом сборов в Новогорске! Желаем продуктивных тренировок, шикарных постановок, отличного настроения и прекрасной летней погоды!» – говорится в сообществе «Группа Этери Тутберидзе» ВКонтакте. 

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в сторис видео из Новогорска, на котором она вместе со своей собакой Шанти находится на беговой дорожке. 

🎧 Что должно случиться, чтобы Загитова и Медведева вернулись? Есть варианты!

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alina Zagitova fan account💮 (@teamzagitova)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья