Швеция впервые не вышла в плей-офф ЧМ

проиграла сборной России (2:3 Б) в матче .

Шведская команда с тренером лишилась шансов на попадание в плей-офф турнира. Это произошло впервые с введения формата плей-офф.

В 7 играх шведы набрали 10 очков. Столько же баллов у сборной Чехии, которая занимает четвертое место в группе A.

По личным встречам Чехия опережает Швецию. 27 мая шведы уступили в очной игре, ведя 2:0 перед третьим периодом.

Также Швеция не попала в медальные матчи впервые с 1985 года – тогда на чемпионате мира не было плей-офф. После этого шведы выходили во все финальные стадии и плей-офф.

Россия вышла в плей-офф ЧМ-2021 и отправила Швецию домой. Все голы матча – здесь