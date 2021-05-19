Швеция впервые не вышла в плей-офф ЧМ

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Сборная Швеции проиграла сборной России (2:3 Б) в матче ЧМ-2021.

Шведская команда с тренером Юханом Гарпенловом лишилась шансов на попадание в плей-офф турнира. Это произошло впервые с введения формата плей-офф.

В 7 играх шведы набрали 10 очков. Столько же баллов у сборной Чехии, которая занимает четвертое место в группе A. 

По личным встречам Чехия опережает Швецию. 27 мая шведы уступили в очной игре, ведя 2:0 перед третьим периодом.

Также Швеция не попала в медальные матчи впервые с 1985 года – тогда на чемпионате мира не было плей-офф. После этого шведы выходили во все финальные стадии и плей-офф.

Россия вышла в плей-офф ЧМ-2021 и отправила Швецию домой. Все голы матча – здесь

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