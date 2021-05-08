Евро-2021 (U21). 1/4 финала. Португалия выбила Италию в овертайме, Германия по пенальти прошла Данию, Испания одолела Хорватию

В 1/4 финала молодежного чемпионата Европы сборная Испании одолела Хорватию (2:1), Нидерланды победили Францию (2:1), Италия проиграла Португалии в дополнительное время (3:5), Германия в серии пенальти переиграла Данию (2:2, 6:5 по пенальти).
Турнир проходит в Словении и Венгрии.
Евро-2021 (U21)
1/4 финала
- Дата проведения
- 31 мая, 19.00, «Людски врт»
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Испания U-21 –
Альваро Фернандес, Гильямон, Куэнка, Педроса (Кукурелья, 75), Мингеса, Субименди, Бельтран (Вильяр, 59), Хиль (Миранда, 83), Ману Гарсия, Браим Диас (Пино, 83), Фер Ниньо (Пуадо, 59).
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Хорватия U-21 –
Шемпер, Брадарич, Вушкович, Гвардиол, Шутало, Маер (Biuk, 78), Иванушец, Франьич (Джурасек, 78), Бабец (Бистрович, 71), Моро (Куленович, 71), Муса (Шпикич, 64).
- Дата проведения
- 31 мая, 19.00, «Bozsik Aréna»
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Нидерланды U-21 –
Бейло, Маласиа (Баккер, 78), Схюрс, Ботман, Тезе, де Вит, Кадиоглу (Матусива, 78), Клюйверт, Харрауи, Стенгс, Боадю.
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Франция U-21 –
Мелье, Упамекано, Дагба (Калулу, 12), Конате, Мауасса, Тчуамени, Ауар, Иконе, Сумаре (Какре, 60), Диаби (Февр, 60), Эдуар (Гуири, 76).
- Дата проведения
- 31 мая, 22.00, «Стожице»
- Голы:
- 1:0 – 6 Мота, 2:0 – 31 Мота, 2:1 – 45 Побега, 3:1 – 58 Гонсалу Рамуш, 3:2 – 60 Скамакка, 3:3 – 88 Кутроне, 4:3 – 109 Жота, 5:3 – 119 Франсишку Консейсау.
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Португалия U-21 –
Диогу Кошта, Диогу Далот, Диогу Лейте, Диогу Кейруш, Томаш Тавареш, Даниэл Браганса (Ромариу Баро, 87), Витинья, Жедсон Фернандеш (Жота, 75), Фабиу Виейра (Франсишку Консейсау, 87), Гонсалу Рамуш (Флорентину, 69), Мота (Рафаэл Леау, 94).
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Италия U-21 –
Карнезекки, Дель Прато, Белланова (Дзаппа, 75), Раньери, Сала (Соттиль, 81), Фраттези, Побега (Маджоре, 75), Ровелла (Кутроне, 81), Ловато, Распадори, Скамакка (Риччи, 90).
- Предупреждения:
- Побега (57), Сала (62), Ловато (85), Кутроне (114), Франсишку Консейсау (120).
- Удаление:
- Ловато (91).
- Дата проведения
- 31 мая, 22.00, «Шошто»
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Дания U-21 –
Кристенсен, Алвес, Нельссон, Поульсен (Kristansen, 44), Карстенсен, Нарти, Линдстрем (Хольсе, 46), Дрейер (Исаксен, 90), Андерсен (Юлманд, 90), Бруун Ларсен (Faghir, 66), Дарамю.
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Германия U-21 –
Дамен, Карабуэ (Йеккель, 90), Шлоттербек, Пипер, Баку (Адейеми, 75), Майер, Раум, Виртц (Май, 87), Штах (Климович, 75), Нмеча, Бериша (Буркардт, 64).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 5:6.
- Предупреждения:
- Шлоттербек (91), Адейеми (103), Нельссон (104), Faghir (117), Нмеча (118).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.