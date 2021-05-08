Евро-2021 (U21). 1/4 финала. Португалия выбила Италию в овертайме, Германия по пенальти прошла Данию, Испания одолела Хорватию

В 1/4 финала молодежного чемпионата Европы сборная Испании одолела Хорватию (2:1), Нидерланды победили Францию (2:1), Италия проиграла Португалии в дополнительное время (3:5), Германия в серии пенальти переиграла Данию (2:2, 6:5 по пенальти).

Турнир проходит в Словении и Венгрии.

Евро-2021 (U21)

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Евро-2021 (U21)