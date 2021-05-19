Третьяк о матче Россия – Швеция: «Хоккей высочайшего уровня, как будто финальная игра ЧМ»

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал матч ЧМ-2021 между сборными России и Швеции (3:2 Б).

«Мне такой хоккей нравится!

До последней секунды Россия и Швеция держали всех в напряжении – захватывающая интрига. Это хоккей высочайшего уровня, как будто финальный матч ЧМ, где решалось, кто заберет золотые медали.

Две классные команды, которые показали напористый и целеустремленный хоккей. Вратари хорошо играли, да и все-все хоккеисты играли очень здорово.

Сегодняшняя игра – украшение чемпионата мира. Сценарий такой, что для болельщиков лучше не придумаешь. Но для нас, конечно, это нервы», – сказал Третьяк.

Орлов и Тарасенко перевернули игру со шведами. Сборная России хороша, но можно еще лучше