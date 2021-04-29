Суарес забил победные голы в двух последних турах Ла Лиги. У него 11 таких мячей в сезоне

«Атлетико» победил (2:1) в 38-м туре Ла Лиги.

На 67-й минуте форвард мадридцев забил второй гол команды, выйдя один на один с вратарем.

Это 11-й победный мяч уругвайца в текущем розыгрыше чемпионата . Интересно отметить, что Суарес стал автором решающего гола в двух последних турах Ла Лиги.

Ранее удары Суареса приносили победы в играх с «Сельтой» (2:0), «Эльче» (3:1), «Хетафе» (1:0), «Алавесом» (2:1), «Эйбаром» (2:1), «Валенсией» (3:1), «Кадисом» (4:2), «Атлетиком» (2:1), «Алавесом» (1:0) и «Осасуной» (2:1).

В трех случаях из одиннадцати латиноамериканец забивал победный гол после 85-й минуты матча. В трех случаях из одиннадцати он делал это с пенальти.

Подробно со статистикой 34-летнего Суареса можно ознакомиться здесь.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» – «Атлетико», состоявшегося сегодня в рамках 38-го тура Ла Лиги.