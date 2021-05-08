«Атлетико» стал чемпионом Испании в 11-й раз в истории и во 2-й раз при Симеоне💖🤍

Завершился чемпионат Ла Лиги.

Первое место по итогам 38 туров удержал «Атлетико», в последнем матче обыгравший «Вальядолид» (2:1). Мадридский клуб стал 11-кратным чемпионом Испании.

Для тренера , возглавившего команду в декабре 2011 года, это 2-й титул в Ла Лиге. Аргентинец уже приводил к чемпионству в сезоне-2013/14. Симеоне также становился чемпионом в составе «рохибланкос» как игрок в 1996 году.

Второе место в Ла Лиге в сезоне-2020/21 занял «Реал Мадрид», третье – «Барселона», четвертое – «Севилья».

«Рохибланкос» уступают по числу выигранных чемпионских трофеев в клубной истории только «Реал Мадрид» (34) и «Барселоне» (26).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» – «Атлетико», состоявшегося сегодня в рамках 38-го тура Ла Лиги.