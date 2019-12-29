НБА. Плей-офф. «Милуоки» сыграет с «Майами», «Даллас» встретится с «Клипперс» и другие матчи

В субботу, 22 мая, 4 матчами стартует плей-офф НБА 2021 года.

В первой встрече дня финалист прошлого сезона Джимми Батлера на выезде сыграет с «Милуоки» Янниса Адетокумбо. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

Далее Ленарда и Джорджа проведут первую домашнюю игру серии с Луки Дончича.

Звездный Ирвинга, Дюрэнта и Хардена примет в Нью-Йорке Джейсона Тейтума. «Денвер» Николы Йокича попытается открыть домашней победой серию с «Портлендом» Дэмиана Лилларда.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Первые матчи

Счет в серии – 0-0.

Счет в серии – 0-0.

Счет в серии – 0-0.

Счет в серии – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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