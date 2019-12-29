НБА. Плей-офф. «Милуоки» сыграет с «Майами», «Даллас» встретится с «Клипперс» и другие матчи

В субботу, 22 мая, 4 матчами стартует плей-офф НБА 2021 года.
В первой встрече дня финалист прошлого сезона «Майами» Джимми Батлера на выезде сыграет с «Милуоки» Янниса Адетокумбо. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.
Далее «Клипперс» Ленарда и Джорджа проведут первую домашнюю игру серии с «Далласом» Луки Дончича.
Звездный «Бруклин» Ирвинга, Дюрэнта и Хардена примет в Нью-Йорке «Бостон» Джейсона Тейтума. «Денвер» Николы Йокича попытается открыть домашней победой серию с «Портлендом» Дэмиана Лилларда.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Первые матчи
- Дата проведения
- 22 мая, 21.00, «Fiserv Forum»
Счет в серии – 0-0.
- Дата проведения
- 22 мая, 23.30, «Staples Center»
Счет в серии – 0-0.
- Дата проведения
- 23 мая, 03.00, «Barclays Center»
Счет в серии – 0-0.
- Дата проведения
- 23 мая, 05.30, «Ball Arena»
Счет в серии – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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