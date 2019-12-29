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    НБА. Плей-офф. «Милуоки» сыграет с «Майами», «Даллас» встретится с «Клипперс» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Даллас Денвер Клипперс Майами Милуоки Бруклин Портленд НБА Баскетбол

    В субботу, 22 мая, 4 матчами стартует плей-офф НБА 2021 года.

    В первой встрече дня финалист прошлого сезона «Майами» Джимми Батлера на выезде сыграет с «Милуоки» Янниса Адетокумбо. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

    Далее «Клипперс» Ленарда и Джорджа проведут первую домашнюю игру серии с «Далласом» Луки Дончича.

    Звездный «Бруклин» Ирвинга, Дюрэнта и Хардена примет в Нью-Йорке «Бостон» Джейсона Тейтума. «Денвер» Николы Йокича попытается открыть домашней победой серию с «Портлендом» Дэмиана Лилларда.

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Первые матчи

    Милуоки – Майами
    Дата проведения
    22 мая, 21.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 0-0.

    Клипперс – Даллас
    Дата проведения
    22 мая, 23.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 0-0.

    Бруклин – Бостон
    Дата проведения
    23 мая, 03.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 0-0.

    Денвер – Портленд
    Дата проведения
    23 мая, 05.30, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 0-0.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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