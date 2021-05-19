Чемпионат мира. Россия сыграет с Великобританией, Финляндия – с США, Чехия против Швейцарии

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В Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Сборная России сыграет с Великобританией, Финляндия будет противостоять США, Чехия – Швейцарии. 

Группа А

Дания – Швеция
Дата проведения
22 мая, 12.15, «Олимпийский спортивный центр»
Онлайн матча Видео

 

Великобритания – Россия
Дата проведения
22 мая, 16.15, «Олимпийский спортивный центр»
Онлайн матча Видео

 

Чехия – Швейцария
Дата проведения
22 мая, 20.15, «Олимпийский спортивный центр»
Онлайн матча Видео

Группа B

Норвегия – Германия
Дата проведения
22 мая, 12.15, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

 

Финляндия – США
Дата проведения
22 мая, 16.15, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

 

Латвия – Казахстан
Дата проведения
22 мая, 20.15, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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