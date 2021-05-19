Чемпионат мира. Россия сыграет с Великобританией, Финляндия – с США, Чехия против Швейцарии

В Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Сборная России сыграет с Великобританией, Финляндия будет противостоять США, Чехия – Швейцарии.
Группа А
- Дата проведения
- 22 мая, 12.15, «Олимпийский спортивный центр»
- Дата проведения
- 22 мая, 16.15, «Олимпийский спортивный центр»
- Дата проведения
- 22 мая, 20.15, «Олимпийский спортивный центр»
Группа B
- Дата проведения
- 22 мая, 12.15, «Арена-Рига»
- Дата проведения
- 22 мая, 16.15, «Арена-Рига»
- Дата проведения
- 22 мая, 20.15, «Арена-Рига»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Расписание чемпионата мира по хоккею 2021 в Латвии
Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2021 в Латвии
Где смотреть ЧМ-2021 по хоккею: на каких каналах покажут
Большая презентация сборной России. Рассказываем о каждом игроке команды, которая должна нас удивить
На ЧМ-2021 едут очень слабые составы. Против кого мы вообще будем играть?