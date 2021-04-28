Алексей Швед не сыграет в олимпийской квалификации и, скорее всего, завершил карьеру в сборной России

Защитник «Химок» не сыграет за сборную России в отборочном турнире к Олимпийским играм в хорватском Сплите и, скорее всего, завершил карьеру в национальной команде.

«Швед не сыграет за сборную в Олимпийской квалификации. Мы созвонились, и он озвучил свое окончательное решение.

Он закончил карьеру в сборной? Такая постановка вопроса не звучала, но Алексей сказал, что многочисленные травмы не позволяют ему сосредоточиться на игре в сборной в должной степени», – приводит слова главного тренера сборной Сергея Базаревича «Спорт-Экспресс».

В составе сборной России Швед завоевал бронзу Евробаскета-2011 и бронзу Олимпиады-2012. На чемпионате Европы-2017 он стал лучшим бомбардиром и вошел в символическую пятерку турнира.

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