Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021: Пригода и Рылов выступят в финалах

Сегодня на чемпионате Европы по водным видам спорта-2021 в венгерском Будапеште пройдет 13-й соревновательный день. Будет разыграно 6 комплектов медалей.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021

Будапешт, Венгрия

22 мая

Плавание

800 м, вольный стиль, мужчины

Начало – 19:00

100 м, вольный стиль, женщины

Начало – 19:12

50 м брасс, мужчины

Начало – 19:18

Российские участники:

200 м, спина, мужчины

Начало – 20:12

Российские участники:

200 м, комплекс, женщины

Начало – 20:18

4x100 м, вольный стиль, микст

Начало – 20:26

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.