Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021: Пригода и Рылов выступят в финалах

Сегодня на чемпионате Европы по водным видам спорта-2021 в венгерском Будапеште пройдет 13-й соревновательный день. Будет разыграно 6 комплектов медалей.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021
Будапешт, Венгрия
22 мая
Плавание
800 м, вольный стиль, мужчины
Начало – 19:00
100 м, вольный стиль, женщины
Начало – 19:12
50 м брасс, мужчины
Начало – 19:18
Российские участники: Кирилл Пригода
200 м, спина, мужчины
Начало – 20:12
Российские участники: Евгений Рылов
200 м, комплекс, женщины
Начало – 20:18
4x100 м, вольный стиль, микст
Начало – 20:26
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.