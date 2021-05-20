Шумахер серьезно разбил машину в практике в Монако и может пропустить квалификацию

Пилот попал в крупную аварию в третьей практике перед Гран-при Монако.

Немец потерял сцепление в повороте «Казино» и врезался задней частью машины в барьеры. В результате столкновения болид Шумахера потерял заднее левое колесо. Кроме того, вероятно, повреждена коробка передач (в случае замены этого компонента пилота ждет штраф).

Поскольку повреждения выглядят слишком серьезными, существует высокая вероятность пропуска Шумахером квалификации в Монте-Карло – за два часа механики вряд ли успеют восстановить технику.

Гран-при Монако-2021. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й, Мазепин – 16-й

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