Гран-при Монако-2021. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 19-й

Монте-Карло
20 мая 2021 года
Квалификация
3-й сегмент
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.10,346
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,230
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,255
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,265
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,274
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,554
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,749
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,073
9. Серхио Перес («Ред Булл») +1,227
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,433
Выбыли после второго сегмента:
11. Эстебан Окон («Альпин»)
12. Даниэль Риккардо («Макларен»)
13. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
15. Джордж Расселл («Уильямс»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Юки Цунода («Альфа Таури»)
17. Фернандо Алонсо («Альпин»)
18. Николас Латифи («Уильямс»)
19. Никита Мазепин («Хаас»)
20. Мик Шумахер («Хаас») – не участвовал в квалификации
Результаты трех сегментов квалификации:
Леклер разбил болид в квалификации в Монако и взял поул
Хроника сессии: Леклер выиграл для «Феррари» поул в Монако и разбил болид, Хэмилтон – лишь 7-й
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