Сульшер общался с Роналду о переходе в «МЮ». Криштиану готов вернуться (As)

Нападающий «Ювентуса» может вернуться в .

Манкунианцы связывались с португальцем и четко обозначили свой интерес.

С 36-летним игроком лично общался главный тренер «МЮ» , который рассказал Роналду о своих планах по работе с командой, сообщает As.

Сам форвард готов вернуться в «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что он никогда не рассматривал вариант с возвращением так серьезно, как сейчас.

Роналду примет решение после того, завершится чемпионат Италии. Если попадет в Лигу чемпионов, он может остаться, если нет – уйдет.

На данный момент план Роналду заключается в том, чтобы провести в «МЮ» около двух сезонов, после чего он завершит карьеру в «Спортинге».

У Роналду остался год по контракту с «Юве». Что дальше? Может вернуться в «Спортинг» или «МЮ» (уже этим летом)