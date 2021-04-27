Слуцкий о судьях: «Обслуживающий персонал» – не оскорбление. У них настолько завышенная самооценка, что не понимают смысла слов?»

Главный тренер «Рубина» объяснил свои слова об арбитрах.

Ранее специалист сказал о судьях: «Арбитр – это обслуживающий персонал, хороший официант, который должен делать романтический вечер влюбленных приятным».

«У меня произошел вопиющий случай с после заключительной игры сезона с «Ротором»: судья отказался пожать мне руку и демонстративно отвернулся в другую сторону. Видимо, арбитры обиделись на мои слова.

Когда я говорил про обслуживающий персонал, то это не была попытка оскорбить судей. Много раз слышал фразу: «Матч обслуживает бригада арбитров...» Именно «обслуживает». Я разве открыл Америку, что судьи – обслуживающий персонал?

И я не понимаю обиды, слов Вилкова про два высших образования. Он сказал: «Арбитры – это высокообразованные люди, у кого-то есть по два высших образования». А что, обслуживающий персонал – синоним людей без образования? У нас даже депутаты – это тоже обсуживающий персонал, а «слуги народа» – прямое выражение.

У нас в «Рубине» доктор – кандидат медицинских наук. Но и он является обслуживающим персоналом для футболистов. Я как тренер – тоже обслуживающий персонал для игроков, хотя тоже кандидат педагогических наук. А футболисты – обслуживающий персонал для болельщиков.

Судьи – люди с настолько завышенной самооценкой, что не понимают смысла этих слов? «Обслуживающий персонал» – это не оскорбление. Каждый является обслуживающим персоналом кого-то или чего-то.

Представьте, что теперь следующую игру будет судить Мешков и допустит результативную ошибку. А все теперь знают, что он демонстративно со мной не общается, не жмет мне руку. Я могу подумать, что он ошибся случайно?

И если так реагировать на конструктивную критику и демонстративно отворачиваться, не жать руки, идти в другую сторону, то мы никогда в жизни не наладим коммуникацию. Наоборот, смогу теперь каждую ошибку Мешкова воспринимать как жест против меня.

И то, что он назначил пенальти в игре с «Ротором», посмотрев повтор 20 секунд, а повтор с рукой перед пенальти в ворота «Ротора», который был такой же очевидный, смотрел семь минут, я могу трактовать как обиду на меня? Его жест – это худшая реакция, которая только могла быть», – заявил Слуцкий.

Слуцкий почти год воюет с арбитрами РПЛ. Гид по конфликтам и самым жестким речам