«Реал» сыграет с «Барселоной» в полуфинале Суперкубка Испании

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«Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Атлетик» примут участие в розыгрыше Суперкубка Испании-2022.

«Атлетико» сыграет в турнире как действующий чемпион Испании, а «Барселона» – как обладатель Кубка страны. «Реал» попадет в турнир, поскольку занял второе место в Ла Лиге-2020/21, а «Атлетик» – в качестве финалиста Кубка Испании.

По регламенту, чемпион страны играет в полуфинале Суперкубка с финалистом Кубка, а обладатель Кубка – с командой, занявшей в чемпионате второе место. Таким образом, в одном полуфинальном матче встретятся «Реал» и «Барселона», а в другом – «Атлетико» и «Атлетик».

Планируется, что Суперкубок Испании состоится в первой половине января 2022 года. 

Решение о переходе на систему с 4 клубами в Суперкубке Испании было принято в феврале 2019 года. В новом формате трофей был разыгран уже дважды: его брали «Реал» в 2020 году и «Атлетик» в 2021-м.

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