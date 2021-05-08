Луис Суарес: «Меня унизили прошлым летом. Этот сезон дался мне тяжелее всего»

Нападающий «Атлетико» , забивший победный мяч в матче 38-го тура Ла Лиги против (2:1), высказался о завоевании чемпионства в составе мадридского клуба.

«Прошлым летом я пережил сложную ситуацию. Меня унизили. «Атлетико» открыл мне свои двери и дал мне возможность продолжить показывать свой уровень.

Этот сезон дался мне тяжелее всего», – сказал Суарес.

Прошлым летом уругваец покинул «Барселону» по решению главного тренера команды Роналда Кумана.

В 32 матчах Ла Лиги форвард забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи. 11 мячей Суареса стали для «Атлетико» победными, причем два решающих гола он забил в двух последних турах.

Летом Суареса вышвырнули из «Барселоны», а теперь он затащил в Ла Лиге с «Атлетико»