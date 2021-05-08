У Заремы конфликт с директором «Спартака» Поповым. Он не составил список тренеров и сам выбрал Виторию

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Стали известны причины, по которым Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, решила выйти из состава совета директоров московского клуба.

Как пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в процессе утверждения кандидатуры главного тренера между Заремой и спортивным директором «Спартака» Дмитрием Поповым возник конфликт.

«Зарема просила его сформировать список тренеров, который должен был быть вынесен на обсуждение в совет директоров клуба. Однако он этого не сделал, решив представить совету готовую кандидатуру Витории на пост главного тренера команды без альтернатив», – сообщил источник.

Собеседник РБК в «Спартаке» подтвердил «усложнившиеся» отношения Попова с Салиховой, отметив, что между ними случилось «недопонимание».

«Попов вначале думал, что просьба Салиховой предоставить список тренеров совету директоров носит рекомендательный характер, а не ультимативный. Он также считал, что на правах спортивного директора может сам решать вопрос с выбором главного тренера, имея только одобрение Леонида Федуна», – заявил собеседник в клубе.

18 дней – столько Зарема Салихова пробыла в совете директоров «Спартака». Выходит, не одобрив Виторию

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