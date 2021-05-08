У Заремы конфликт с директором «Спартака» Поповым. Он не составил список тренеров и сам выбрал Виторию

Стали известны причины, по которым Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, решила выйти из состава совета директоров московского клуба.

Как пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в процессе утверждения кандидатуры главного тренера между Заремой и спортивным директором «Спартака» возник конфликт.

«Зарема просила его сформировать список тренеров, который должен был быть вынесен на обсуждение в совет директоров клуба. Однако он этого не сделал, решив представить совету готовую кандидатуру Витории на пост главного тренера команды без альтернатив», – сообщил источник.

Собеседник РБК в «Спартаке» подтвердил «усложнившиеся» отношения Попова с Салиховой, отметив, что между ними случилось «недопонимание».

«Попов вначале думал, что просьба Салиховой предоставить список тренеров совету директоров носит рекомендательный характер, а не ультимативный. Он также считал, что на правах спортивного директора может сам решать вопрос с выбором главного тренера, имея только одобрение , – заявил собеседник в клубе.

18 дней – столько Зарема Салихова пробыла в совете директоров «Спартака». Выходит, не одобрив Виторию