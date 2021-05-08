Зарема была против Сетьена в «Спартаке». Попов хотел позвать экс-тренера «Барсы»

У Заремы Салиховой, жены владельца «Спартака» , которая несколько дней назад заявила о выходе из состава совета директоров клуба, непростые отношения со спортивным директором красно-белых .

РБК со ссылкой на два источника пишет, что после объявления о решении покинуть «Спартак» Попов хотел пригласить в клуб бывшего главного тренера «Барселоны» .

«Но эта кандидатура не понравилась нескольким людям в руководстве «Спартака», в том числе и Салиховой. Она была главной силой, которая отвергла вариант с Сетьеном.

Попову такое решение клуба и, в частности, позиция Салиховой не понравились», – добавил один из собеседников.

У Заремы конфликт с директором «Спартака» Поповым. Он не составил список тренеров и сам выбрал Виторию

18 дней – столько Зарема Салихова пробыла в совете директоров «Спартака». Выходит, не одобрив Виторию