Единая лига ВТБ. Плей-офф. ЦСКА встречается в полуфинале с «Зенитом»

В субботу, 22 мая, в Москве проходит третий матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» (1-1).
В предыдущей встрече в Санкт-Петербурге «Зенит» одержал победу во втором овертайме – 107:104.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до 3-х побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 22 мая, 17.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
В серии ничья – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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