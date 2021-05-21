Единая лига ВТБ. Плей-офф. ЦСКА встречается в полуфинале с «Зенитом»

В субботу, 22 мая, в Москве проходит третий матч полуфинальной серии плей-офф лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» (1-1).

В предыдущей встрече в Санкт-Петербурге «Зенит» одержал победу во втором овертайме – 107:104.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до 3-х побед)

Третий матч

В серии ничья – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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