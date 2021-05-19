Сборная Дании впервые в истории обыграла Швецию на ЧМ, Йенсен сделал хет-трик

обыграла команду Швеции (4:3) в матче ЧМ-2021.

Голами в составе Дании отметились и Никлас Йенсен, сделавший хет-трик.

Авторами голов Швеции стали Хенрик Теммернес и , забросивший две шайбы.

Датчане впервые в истории обыграли шведов на чемпионате мира.

В следующем матче сборная Дании сыграет со Швейцарией, Швеция – с командой Беларуси.