Сборная Дании впервые в истории обыграла Швецию на ЧМ, Йенсен сделал хет-трик

Сборная Дании обыграла команду Швеции (4:3) в матче ЧМ-2021.
Голами в составе Дании отметились Эмиль Кристенсен и Никлас Йенсен, сделавший хет-трик.
Авторами голов Швеции стали Хенрик Теммернес и Карл Клингберг, забросивший две шайбы.
Датчане впервые в истории обыграли шведов на чемпионате мира.
В следующем матче сборная Дании сыграет со Швейцарией, Швеция – с командой Беларуси.
- Дата проведения
- 22 мая, 12.15, «Олимпийский спортивный центр»
- 0:1 – 22 Клингберг ()
- 1:1 – 30 Йенсен (Якобсен, Н. Йенсен)
- 1:2 – 35 Теммернес (Клингберг)
- 2:2 – 37 Йенсен (Бедкер)
- 3:2 – 38 Кристенсен (Йенсен, Лауридсен)
- 4:2 – 48 Йенсен (Лауридсен, Бедкер)
- 4:3 – 50 Клингберг (Лундквист)