Сборная Дании впервые в истории обыграла Швецию на ЧМ, Йенсен сделал хет-трик

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Сборная Дании обыграла команду Швеции (4:3) в матче ЧМ-2021.

Голами в составе Дании отметились Эмиль Кристенсен и Никлас Йенсен, сделавший хет-трик.

Авторами голов Швеции стали Хенрик Теммернес и Карл Клингберг, забросивший две шайбы.

Датчане впервые в истории обыграли шведов на чемпионате мира.

В следующем матче сборная Дании сыграет со Швейцарией, Швеция – с командой Беларуси.

Дания – Швеция 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)
Дата проведения
22 мая, 12.15, «Олимпийский спортивный центр»
Онлайн матча Видео
0:1 – 22 Клингберг ()
1:1 – 30 Йенсен (Якобсен, Н. Йенсен)
1:2 – 35 Теммернес (Клингберг)
2:2 – 37 Йенсен (Бедкер)
3:2 – 38 Кристенсен (Йенсен, Лауридсен)
4:2 – 48 Йенсен (Лауридсен, Бедкер)
4:3 – 50 Клингберг (Лундквист)
Вратари: Дам 20/23 – Рейдеборн 18/22.

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