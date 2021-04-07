Этап в Тюмени и смешанная эстафета вошли в проект календаря Кубка мира по лыжным гонкам-2021/22

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Комитет по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) подготовил ряд предложений, которые позднее рассмотрит Совет FIS.

На обсуждение был вынесен проект календаря Кубка мира по лыжным гонкам-2021/22. Согласно плану, финал Кубка мира состоится в Тюмени 18-20 марта 2022 года и пройдет в формате мини-тура.

Этап Кубка мира в Руке (26-28 ноября 2021 года), напротив, не будет проходить в формате многодневной гонки.

На этапе Кубка мира в Фалуне 13 марта 2022 года планируется впервые в истории провести смешанную эстафету. По информации Expressen, в FIS сейчас обсуждается вопрос о том, должна ли эта смешанная гонка быть спринтерской или иметь традиционную длину дистанции.

Для обсуждения новых правил контактной борьбы была создана экспертная группа, в которую в том числе вошли шесть действующих спортсменов. Обсуждение нацелено на создание более ясных и прозрачных правил. Изменения в правилах и разъяснительные материалы по ним будут представлены командам осенью.

Одно из предложений предполагает изменить правила квалификации в финал командного спринта таким образом, чтобы из каждого полуфинала проходило по четыре лучших команды (вместо двух), а также две команды по времени (вместо четырех). Предложение связано с тем, что погодные условия могут существенно меняться, и участники одного из забегов получают преимущество.

Также Комитет предложил снизить предельно допустимую для проведения гонок температуру (на данный момент пределом являются -25 градусов).

Окончательная версия календаря Кубка мира-2021/22 и другие предложения подлежат утверждению на осенних встречах FIS.

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