Карл-Хайнц Румменигге: «Левандовски лучше Месси и Роналду сейчас. Он лучший футболист мира»

Председатель правления «Баварии» высоко оценил форварда команды Роберта Левандовского.

– Когда мы обсуждаем Левандовского, мы говорим о лучшем нападающем в мире или о лучшем футболисте в мире?

– Он получил награду от ФИФА как лучший игрок мира, так что для меня все очевидно. Да, появились великолепные таланты, как Килиан Мбаппе.

Тем не менее сейчас лучший футболист в мире. На мой взгляд, сейчас он лучше и , – заявил Румменигге.

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