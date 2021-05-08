Карл-Хайнц Румменигге: «Левандовски лучше Месси и Роналду сейчас. Он лучший футболист мира»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высоко оценил форварда команды Роберта Левандовского.
– Когда мы обсуждаем Левандовского, мы говорим о лучшем нападающем в мире или о лучшем футболисте в мире?
– Он получил награду от ФИФА как лучший игрок мира, так что для меня все очевидно. Да, появились великолепные таланты, как Килиан Мбаппе.
Тем не менее Роберт Левандовски сейчас лучший футболист в мире. На мой взгляд, сейчас он лучше Криштиану Роналду и Лионеля Месси, – заявил Румменигге.
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