Левандовски превзошел рекорд Герда Мюллера, забив 41 гол за сезон в Бундеслиге

Форвард «Баварии» отметился голом в матче 34-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (5:2).

32-летний поляк забил 41-й гол в сезоне Бундеслиги и побил рекорд экс-нападающего мюнхенского клуба , который в сезоне-1971/72 забил 40 голов, выступая за «Баварию».

Отметим, что нападающий забил рекордный мяч на 90-й минуте матча заключительного тура этого розыгрыша Бундеслиги.

Чтобы забить 41 мяч в немецком чемпионате, Левандовскому потребовалось провести 29 матчей в турнире.