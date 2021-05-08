Левандовски превзошел рекорд Герда Мюллера, забив 41 гол за сезон в Бундеслиге

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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски отметился голом в матче 34-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (5:2).

32-летний поляк забил 41-й гол в сезоне Бундеслиги и побил рекорд экс-нападающего мюнхенского клуба Герда Мюллера, который в сезоне-1971/72 забил 40 голов, выступая за «Баварию».

Отметим, что нападающий забил рекордный мяч на 90-й минуте матча заключительного тура этого розыгрыша Бундеслиги.

Чтобы забить 41 мяч в немецком чемпионате, Левандовскому потребовалось провести 29 матчей в турнире.

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