Роберто Карлос о «Реале» в Ла Лиге: «Судьи, ВАР, неназначенные пенальти. Посмотрим, будут ли решены проблемы в следующем сезоне»

Директор по вопросам международных связей , ранее выступавший за мадридский клуб, высказался о выступлении команды в этом сезоне.

«Отличный сезон для «Реала». Посмотрим, будут ли в следующем сезоне решены те проблемы, с которыми мы столкнулись в этом: судьи, ВАР, неназначенные пенальти, руки в чужих штрафных, которые не были замечены, руки в нашей штрафной, после которых свисток прозвучал. Мы пытались.

– это очень серьезная вещь. Чтобы победить в турнире, нужно иметь очень серьезный состав. Но несколько матчей за сезон со странными решениями – это недопустимо», – сказал Карлос.

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