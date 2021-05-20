Леклер выиграл квалификацию в Монако и разбил болид

Гонщик попал в аварию на заключительном круге квалификации к Гран-при Монако.

Сессия была остановлена красными флагами. Квалификацию не стали возобновлять, так как пилотам не хватило бы времени на еще одну попытку.

Монегаск установил быстрейшее время дня и взял поул. Пока неизвестно, придется ли «Феррари» менять элементы на машине Леклера.

Гран-при Монако-2021. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 19-й

Хроника сессии: Леклер выиграл для «Феррари» поул в Монако и разбил болид, Хэмилтон – лишь 7-й

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