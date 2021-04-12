«Зенит» стал чемпионом, 6 раз забив «Локомотиву», матч «МЮ» сорвали фанаты, «Интер» взял скудетто, «Крылья» вышли в РПЛ и другие новости

1. «Зенит» выиграл чемпионат РПЛ, изрешетив «Локомотив» со счетом 6:1. Началось все со спорного гола Дзюбы, но кому это теперь интересно? Форвард, кстати, получил золотую медаль и кубок РПЛ в костюме Дэдпула. «Зенит» стал чемпионом в 3-й раз подряд, «Спартак» остается без титулов со времен Карреры, «Локомотив» потерпел крупнейшее поражение в российской истории, а его фанатов принудительно отвезли на вокзал и к метро после матча. Кроме того, «Тамбов» вылетел из РПЛ и лишится профессионального статуса.

2. В Англии матч «МЮ» с «Ливерпулем» сорвался из-за протестов фанатов против Глейзеров. Болельщики опубликовали заявление после проникновения на «Олд Траффорд»: они считают, что клуб гниет при нынешних владельцах. «Тоттенхэм» разобрался с «Шеффилдом», а «Арсенал» обыграл «Ньюкасл». Бэйл сделал хет-трик в составе «шпор».

3. «Интер» стал чемпионом Италии впервые с 2010 года, выиграв титул в 19-й раз. Дубль Роналду принес «Юве» победу над «Удинезе», и туринцы вышли на 3-е место в Серии А. Правда, португалец в 69-й раз не смог забить со штрафного.

4. Дубль Месси принес «Барсе» победу над «Валенсией». 8 мая состоится матч с «Атлетико», опережающим «блауграну» на 2 очка в борьбе за титул. Месси в воскресенье смазал пенальти, но все равно конвертировал тот момент в гол, а также в 50-й раз забил со штрафного за клуб, благодаря чему уверенно лидирует в гонке бомбардиров, с запасом опережая Бензема.

5. «Крылья Советов» вернулись в РПЛ. Забивала Сергеев в воскресенье стал автором дубля, у него 37 голов – осталось 2, чтобы побить рекорд первой лиги.

6. В НБА 49 очков Адетокумбо помогли «Милуоки» победить «Бруклин», а все результаты можно посмотреть здесь.

7. В НХЛ «Тампа» победила «Детройт». Сергачев забил, Наместников сделал результативную передачу.

8. Свитеры сборной России на ЧМ-2021 представлены ИИХФ. Вместо герба в центре эмблема ОКР.

9. В КХЛ пора переходов и новых контрактов. ЦСКА выменял вратаря Федотова у «Трактора», а челябинцы подписали Гарипова. Тихонов теперь в «Салавате Юлаеве». Трямкин продолжить играть за «Автомобилист». «Коламбус» подтвердил переход Чинахова из «Авангарда», в омском клубе осталось недовольство.

10. Хэмилтон выиграл гонку в рамках Гран-при Португалии, Ферстаппен – 2-й, Боттас – 3-й. Мазепин занял 19-е место, а еще он впервые получил штрафной балл в «Формуле-1» за блокировку Переса.

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