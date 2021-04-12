Фанаты «МЮ»: «Глейзеры забрали у клуба миллиард фунтов, мы увидели гниение и упадок. Правительство должно быть голосом простых людей»

Объединение болельщиков (Man United Supporters’ Trust) выступило с заявлением после протестов против владеющей клубом семьи Глейзеров на стадионе «Олд Траффорд» и в его окрестностях.

«Произошедшее сегодня на «Олд Траффорд» – кульминация шестнадцати лет, прошедших с момента приобретения клуба семьей Глейзеров. За этот период владельцы забрали из клуба миллиард фунтов, и мы стали свидетелями гниения и упадка как на поле, так и за его пределами.

Несмотря на то, что вторжение на стадион – это не то, чего мы ожидали, а ворота, по слухам, были открыты для болельщиков, мы считаем, что подавляющее большинство сотрудников «Манчестер Юнайтед» поддерживает точку зрения болельщиков.

Болельщики пришли в день игры, на которую они даже не могли попасть, чтобы мирно протестовать и четко заявить о переменах, которые должны произойти в нашем клубе. На фоне необоснованных предложений о и «извинений» от Глейзеров, которые мы не принимаем, необходимо дать фанатам значительную долю владения «Юнайтед» и значимое право голоса по поводу того, как управляется клуб.

Правительству нужно действовать. Это означает начало процесса, который приведет к тому, чтобы у болельщиков была возможность покупать долю в своем клубе, и, более того, ни один частный акционер не должен владеть контрольным пакетом акций наших футбольных клубов, что позволяет им злоупотреблять этим.

Правительство должно быть голосом простых людей, которые видят, что настало время вернуть себе игру для народа», – говорится в заявлении.

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