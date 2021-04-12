Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Удинезе» (2:1). Туринцы вышли на 3-е место в Серии А

Теги Удинезе Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Sports.ru Футбол

В 34-м туре Серии А «Ювентус» в гостях победил «Удинезе» (2:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Туринцы уступали по ходу игры, однако благодаря дублю форварда Криштиану Роналду сумели совершить камбэк.

После 34 игр «Ювентус» расположился на 3-й строчке в таблице чемпионата, набрав 69 очков. Столько же баллов у «Аталанты», занимающей второе место, и «Милана», идущего четвертым. «Наполи» с 67 баллами идет пятым.

Удинезе – Ювентус 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
2 мая, 19.00, «Фриули»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 10 Молина, 1:1 – 83, пенальти Роналду, 1:2 – 89 Роналду.
УдинезеСкуффет, Молина, Нюйтинк (Аувеян, 90), Бонифаци (Самир, 84), Ларсен, Уолас, де Пауль, Перейра, Арслан (Форестьери, 72), Родриго Бекао, Окака Чука.
ЮвентусШченсны, де Лигт, Данило, Бонуччи, Алекс Сандро, Куадрадо (Феликс Коррейя, 84), Маккенни (Рабьо, 84), Бентанкур, Бернардески (Кулусевски, 59), Дибала (Мората, 66), Роналду.
Предупреждения:
Арслан (44), Перейра (55), де Пауль (82).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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