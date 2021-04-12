Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Удинезе» (2:1). Туринцы вышли на 3-е место в Серии А

В 34-м туре Серии А «Ювентус» в гостях победил «Удинезе» (2:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Туринцы уступали по ходу игры, однако благодаря дублю форварда Криштиану Роналду сумели совершить камбэк.
После 34 игр «Ювентус» расположился на 3-й строчке в таблице чемпионата, набрав 69 очков. Столько же баллов у «Аталанты», занимающей второе место, и «Милана», идущего четвертым. «Наполи» с 67 баллами идет пятым.
- Дата проведения
- 2 мая, 19.00, «Фриули»
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Удинезе –
Скуффет, Молина, Нюйтинк (Аувеян, 90), Бонифаци (Самир, 84), Ларсен, Уолас, де Пауль, Перейра, Арслан (Форестьери, 72), Родриго Бекао, Окака Чука.
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Ювентус –
Шченсны, де Лигт, Данило, Бонуччи, Алекс Сандро, Куадрадо (Феликс Коррейя, 84), Маккенни (Рабьо, 84), Бентанкур, Бернардески (Кулусевски, 59), Дибала (Мората, 66), Роналду.