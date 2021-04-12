Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Удинезе» (2:1). Туринцы вышли на 3-е место в Серии А

В 34-м туре Серии А в гостях победил (2:1).

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Туринцы уступали по ходу игры, однако благодаря дублю форварда сумели совершить камбэк.

После 34 игр «Ювентус» расположился на 3-й строчке в таблице чемпионата, набрав 69 очков. Столько же баллов у «Аталанты», занимающей второе место, и «Милана», идущего четвертым. «Наполи» с 67 баллами идет пятым.

Таблица Серии А

Статистика Серии А