Мазепин заработал первый штрафной балл в «Формуле-1» за блокировку Переса

Стюарды Гран-при Португалии наказали гонщика за блокировку .

Пилот лидировал в гонке и пытался обогнать Мазепина на круг, однако в итоге едва не столкнулся с ним. Серхио заблокировал шины и назвал соперника «###### идиотом». Накануне тот же термин в отношении российского гонщика использовал представитель Николас Латифи.

Судьи наградили Мазепина пятью дополнительными секундами и одним штрафным баллом, который стал для него первым в «Формуле-1». В прошлом сезоне Никита заработал 11 штрафных очков в «Формуле-2» – ему не хватило одного балла до дисквалификации на один этап.

Гран-при Португалии-2021. Хэмилтон выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 19-й

Мазепину запороли лучший круг дня – он тут же заблокировал обидчика в ответ. Соперник обозвал Никиту «тупицей» и «идиотом»

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