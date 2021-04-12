Матч «МЮ» с «Ливерпулем» перенесен из-за протестов фанатов против Глейзеров

Матч между и в 34-м туре АПЛ не сможет состояться сегодня.

Как сообщает журналист Лори Уитвелл, игра перенесена на другой день.

Это произошло в связи с протестами фанатов на «Олд Траффорд». Болельщики прорвались на стадион в ходе акции против руководства клуба – семьи Глейзеров.

Игра должна была начаться в 18:30 по московскому времени. Сперва АПЛ приняла решение отложить ее на неопределенное время с целью оценить развитие ситуации и в итоге перенесла на другой день.

Стороны в настоящий момент определяют новую дату проведения встречи.