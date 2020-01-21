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    НБА. «Бруклин» – «Милуоки», «Бостон» встретится с «Портлендом» и другие матчи

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    В воскресенье, 2 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.

    Во встрече лидеров Восточной конференции звездный «Бруклин» Дюрэнта и Ирвинга поборется за победу с «Милуоки» Янниса Адетокумбо. Матч начнется в 22:30 по московскому времени.

    Позже «Бостон» Тейтума и Брауна постарается укрепить свои позиции в борьбе за плей-офф в игре с «Портлендом» Дэмиана Лилларда. Действующие чемпионы «Лейкерс» могут прервать двухматчевую серию поражений во встрече с «Торонто».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Милуоки – Бруклин
    Дата проведения
    2 мая, 22.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Бостон – Портленд
    Дата проведения
    3 мая, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Майами
    Дата проведения
    3 мая, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Сакраменто
    Дата проведения
    3 мая, 03.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Нью-Йорк
    Дата проведения
    3 мая, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Филадельфия
    Дата проведения
    3 мая, 03.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Финикс
    Дата проведения
    3 мая, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Торонто
    Дата проведения
    3 мая, 05.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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