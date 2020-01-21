НБА. «Бруклин» – «Милуоки», «Бостон» встретится с «Портлендом» и другие матчи

В воскресенье, 2 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.

Во встрече лидеров Восточной конференции звездный Дюрэнта и Ирвинга поборется за победу с Янниса Адетокумбо. Матч начнется в 22:30 по московскому времени.

Позже Тейтума и Брауна постарается укрепить свои позиции в борьбе за плей-офф в игре с Дэмиана Лилларда. Действующие чемпионы «Лейкерс» могут прервать двухматчевую серию поражений во встрече с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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