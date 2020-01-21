НБА. «Бруклин» – «Милуоки», «Бостон» встретится с «Портлендом» и другие матчи

В воскресенье, 2 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.
Во встрече лидеров Восточной конференции звездный «Бруклин» Дюрэнта и Ирвинга поборется за победу с «Милуоки» Янниса Адетокумбо. Матч начнется в 22:30 по московскому времени.
Позже «Бостон» Тейтума и Брауна постарается укрепить свои позиции в борьбе за плей-офф в игре с «Портлендом» Дэмиана Лилларда. Действующие чемпионы «Лейкерс» могут прервать двухматчевую серию поражений во встрече с «Торонто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 мая, 22.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 3 мая, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 3 мая, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 3 мая, 03.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 3 мая, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 3 мая, 03.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 3 мая, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 3 мая, 05.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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