Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» в гостях у «Кристал Пэлас», «Челси» принимает «Фулхэм»

34-й тур Премьер-лиги открылся в пятницу матчем между «Саутгемптоном» и (1:1).

В субботу, 1 мая, играет с «Кристал Пэлас» на выезде, принимает «Фулхэм».

В воскресенье, 2 мая, сыграет с , проведет гостевой матч с «Ньюкаслом», примет «Шеффилд».

34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ