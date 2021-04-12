Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» в гостях у «Кристал Пэлас», «Челси» принимает «Фулхэм»

34-й тур Премьер-лиги открылся в пятницу матчем между «Саутгемптоном» и «Лестером» (1:1).
В субботу, 1 мая, «Манчестер Сити» играет с «Кристал Пэлас» на выезде, «Челси» принимает «Фулхэм».
В воскресенье, 2 мая, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем», «Арсенал» проведет гостевой матч с «Ньюкаслом», «Тоттенхэм» примет «Шеффилд».
34-й тур
- Дата проведения
- 1 мая, 14.30, «Селхерст Парк»
- Голы:
- 0:1 – 57 Агуэро, 0:2 – 59 Ферран Торрес.
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Кристал Пэлас –
Гуаита, Уорд, Митчелл, Дэнн, Ридевалд (Шлупп, 59), Миливоевич, Куяте, Таунсенд, Эзе, Заа, Бентеке (Матета, 67).
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Менди, Жоау Канселу, Лапорт, Аке, Родри, Фернандиньо (Зинченко, 67), Стерлинг, Ферран Торрес, Габриэл Жезус, Агуэро.
- Предупреждение:
- Миливоевич (49).
- Дата проведения
- 1 мая, 17.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 1 мая, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 1 мая, 22.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 2 мая, 16.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 2 мая, 18.30, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 2 мая, 21.15, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 3 мая, 20.00, «Хоторнс»
- Дата проведения
- 3 мая, 22.15, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 30 апреля, 22.00, «Сент-Мэрис»
- Голы:
- 1:0 – 61, пенальти Уорд-Проуз, 1:1 – 68 Эванс.
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Саутгемптон –
Маккарти, Стивенс, Беднарек, Вестергор, Уокер-Питерс, Армстронг, Телла (Салису, 15), Редмонд, Уорд-Проуз, Минамино (Диалло, 76), Адамс (Нлундулу, 90).
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Лестер –
Шмейхель, Кастань, Фофана (Перес, 46), Сеюнджю, Томас (Олбрайтон, 68), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Эванс, Варди, Ихеаначо.
- Предупреждение:
- Минамино (50).
- Удаление:
- Вестергор (10).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.