Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» в гостях у «Кристал Пэлас», «Челси» принимает «Фулхэм»

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34-й тур Премьер-лиги открылся в пятницу матчем между «Саутгемптоном» и «Лестером» (1:1). 

В субботу, 1 мая, «Манчестер Сити» играет с «Кристал Пэлас» на выезде, «Челси» принимает «Фулхэм». 

В воскресенье, 2 мая, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем», «Арсенал» проведет гостевой матч с «Ньюкаслом», «Тоттенхэм» примет «Шеффилд». 

Чемпионат Англии

34-й тур

Кристал Пэлас – Манчестер Сити 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
1 мая, 14.30, «Селхерст Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 57 Агуэро, 0:2 – 59 Ферран Торрес.
Кристал ПэласГуаита, Уорд, Митчелл, Дэнн, Ридевалд (Шлупп, 59), Миливоевич, Куяте, Таунсенд, Эзе, Заа, Бентеке (Матета, 67).
Манчестер СитиЭдерсон, Менди, Жоау Канселу, Лапорт, Аке, Родри, Фернандиньо (Зинченко, 67), Стерлинг, Ферран Торрес, Габриэл Жезус, Агуэро.
Предупреждение:
Миливоевич (49).

 

Брайтон – Лидс
Дата проведения
1 мая, 17.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Фулхэм
Дата проведения
1 мая, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Эвертон – Астон Вилла
Дата проведения
1 мая, 22.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Арсенал
Дата проведения
2 мая, 16.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
Дата проведения
2 мая, 18.30, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
2 мая, 21.15, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Бромвич – Вулверхэмптон
Дата проведения
3 мая, 20.00, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Вест Хэм
Дата проведения
3 мая, 22.15, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Лестер 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
30 апреля, 22.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 61, пенальти Уорд-Проуз, 1:1 – 68 Эванс.
СаутгемптонМаккарти, Стивенс, Беднарек, Вестергор, Уокер-Питерс, Армстронг, Телла (Салису, 15), Редмонд, Уорд-Проуз, Минамино (Диалло, 76), Адамс (Нлундулу, 90).
ЛестерШмейхель, Кастань, Фофана (Перес, 46), Сеюнджю, Томас (Олбрайтон, 68), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Эванс, Варди, Ихеаначо.
Предупреждение:
Минамино (50).
Удаление:
Вестергор (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика АПЛ

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