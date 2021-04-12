«Крылья Советов» вышли в РПЛ

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«Крылья Советов» выиграли у «Акрона» (2:1) в 40-м туре Олимп-ФНЛ

Благодаря этой победе самарский клуб обеспечил себе выход в РПЛ. Чтобы гарантировать первую строчку в турнирной таблице, «Крыльям» нужно набрать три очка в оставшихся трех матчах.

«Крылья Советов» также продлили беспроигрышную серию до 14 матчей – 13 побед, 1 ничья, разница мячей 40:7. С учетом кубковых встреч – 17 матчей с разницей мячей 46:7.

Следующий матч «Крылья» проведут в Москве со «Спартаком-2». Эта перенесенная игра 35-го тура состоится в среду, 5 мая, в 13:00.

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