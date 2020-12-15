«Трактор» подписал контракт с вратарем Гариповым на 2 года

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Вратарь Эмиль Гарипов подписал контракт с «Трактором», сообщается на официальном сайте КХЛ

Соглашение челябинского клуба с 29-летним голкипером рассчитано на 2 года. 

В сезоне-2020/21 он сыграл 21 матч за «Авангард» и московское «Динамо», отражая в среднем 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,28.

Ранее он выступал в КХЛ за «Ак Барс», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году. С его статистикой можно ознакомиться здесь

Сегодня стало известно о том, что «Трактор» обменял в ЦСКА вратаря Ивана Федотова на денежную компенсацию. 

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