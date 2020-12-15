«Трактор» подписал контракт с вратарем Гариповым на 2 года

Вратарь Эмиль Гарипов подписал контракт с «Трактором», сообщается на официальном сайте .

Соглашение челябинского клуба с 29-летним голкипером рассчитано на 2 года.

В сезоне-2020/21 он сыграл 21 матч за «Авангард» и московское , отражая в среднем 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,28.

Ранее он выступал в КХЛ за «Ак Барс», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Сегодня стало известно о том, что обменял в ЦСКА вратаря Ивана Федотова на денежную компенсацию.