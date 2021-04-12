Фанатов «Локо» принудительно отвезли на вокзал и к метро после матча с «Зенитом»: «Правоохранительные органы не всегда корректно проводят мероприятия»

У болельщиков «Локомотива» возникли проблемы при выходе с после поражения от (1:6).

Фанаты сообщили, что весь гостевой сектор принудительно собрали в автобусы и повезли на вокзал и станции метро.

В концовке матча диктор стадиона объявил следующее: «Уважаемые болельщики ! Предлагаем вам покинуть стадион. Для вашего удобства автобусы довезут вас до «Черной речки», «Лесной» и Московского вокзала. Счастливого пути!»

Ситуацию прокомментировал глава пресс-службы РПЛ Дмитрий Зеленов.

«Было оговорено до матча, что в целях обеспечения безопасности болельщикам «Локомотива» предоставят шатлы до Московского вокзала и ближайших станций метро. К сожалению, правоохранительные органы не всегда корректно проводят подобные мероприятия. В Санкт-Петербурге подобные инциденты уже случались.

Будем в диалоге с полицией и клубом работать над тем, чтобы для болельщиков поход на футбол не превращался в неприятное приключение», – сказал Зеленов.