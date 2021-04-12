Фанатов «Локо» принудительно отвезли на вокзал и к метро после матча с «Зенитом»: «Правоохранительные органы не всегда корректно проводят мероприятия»

У болельщиков «Локомотива» возникли проблемы при выходе с «Газпром Арены» после поражения от «Зенита» (1:6).
Фанаты сообщили, что весь гостевой сектор принудительно собрали в автобусы и повезли на вокзал и станции метро.
В концовке матча диктор стадиона объявил следующее: «Уважаемые болельщики «Локомотива»! Предлагаем вам покинуть стадион. Для вашего удобства автобусы довезут вас до «Черной речки», «Лесной» и Московского вокзала. Счастливого пути!»
Ситуацию прокомментировал глава пресс-службы РПЛ Дмитрий Зеленов.
«Было оговорено до матча, что в целях обеспечения безопасности болельщикам «Локомотива» предоставят шатлы до Московского вокзала и ближайших станций метро. К сожалению, правоохранительные органы не всегда корректно проводят подобные мероприятия. В Санкт-Петербурге подобные инциденты уже случались.
Будем в диалоге с полицией и клубом работать над тем, чтобы для болельщиков поход на футбол не превращался в неприятное приключение», – сказал Зеленов.