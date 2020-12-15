Свитеры сборной России на ЧМ-2021 представлены ИИХФ. Вместо герба в центре эмблема ОКР

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею ОКР WADA ЧМ по хоккею РУСАДА игровая форма стиль Хоккей

ИИХФ представила дизайн свитеров, в которых сборная России сыграет на ЧМ-2021 в Риге.

На свитере отсутствуют герб, флаг и другие национальные символы РФ в связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В центре формы размещена эмблема Олимпийского комитета России.

Схожий дизайн будет использоваться для российских команд и на следующий олимпийский цикл, начиная с Олимпиады-2022 в Пекине.

Изображение: официальный сайт ФХР

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