Свитеры сборной России на ЧМ-2021 представлены ИИХФ. Вместо герба в центре эмблема ОКР

ИИХФ представила дизайн свитеров, в которых сборная России сыграет на ЧМ-2021 в Риге.
На свитере отсутствуют герб, флаг и другие национальные символы РФ в связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В центре формы размещена эмблема Олимпийского комитета России.
Схожий дизайн будет использоваться для российских команд и на следующий олимпийский цикл, начиная с Олимпиады-2022 в Пекине.
Изображение: официальный сайт ФХР