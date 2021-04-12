Месси не реализовал 29 пенальти в карьере – столько же у Роналду. Лионель бил с точки 132 раза, Криштиану – 170

Теги Криштиану Роналду Барселона Валенсия Лионель Месси Ла Лига Яспер Силлессен Тони Лато Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не забил с пенальти в матче Ла Лиги с «Валенсией» (3:1, второй тайм).

Аргентинец пробил с 11-метровой отметки на 57-й минуте после игры рукой со стороны Тони Лато. Вратарь Яспер Силлессен отбил удар, но Месси забил после того, как мяч пришел к нему в результате добивания Педри.

Месси в 29-й раз в карьере не забил с точки (с учетом серий послематчевых пенальти). Всего он бил пенальти 132 раза.

По числу нереализованных попыток Месси сравнялся с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду – тот промахнулся 29 раз из 170 попыток.

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