ЦСКА выменял вратаря Федотова у «Трактора» на денежную компенсацию

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Вратарь Иван Федотов стал игроком ЦСКА в результате обмена между московским клубом и «Трактором». 

Челябинцы получили за 24-летнего голкипера денежную компенсацию. 

Федотов провел в «Тракторе» два сезона. В минувшем у него 14 побед, 92,5% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,21 в 26 матчах регулярного чемпионата.

В плей-офф – 1 победа, 90,4% и 2,68 в 4 матчах.

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин так прокомментировал обмен: «Федотов видит свою карьеру за океаном. Сочли целесообразным оформить его переход в ЦСКА».

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