ЦСКА выменял вратаря Федотова у «Трактора» на денежную компенсацию

Вратарь Иван Федотов стал игроком в результате обмена между московским клубом и «Трактором».

Челябинцы получили за 24-летнего голкипера денежную компенсацию.

Федотов провел в два сезона. В минувшем у него 14 побед, 92,5% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,21 в 26 матчах регулярного чемпионата.

В плей-офф – 1 победа, 90,4% и 2,68 в 4 матчах.

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин так прокомментировал обмен: «Федотов видит свою карьеру за океаном. Сочли целесообразным оформить его переход в ЦСКА».