Дзюба повалил Рыбуса в ходе голевой атаки «Зенита». Карасев засчитал гол форварда, не посмотрев повтор момента

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче РПЛ с «Локомотивом» (1:0, первый тайм).
32-летний игрок перебросил вратаря железнодорожников Гильерме ударом из штрафной.
Главный арбитр встречи Сергей Карасев проконсультировался с ВАР на предмет возможной отмены взятия ворот: в ходе атаки Дзюба с использованием рук сбил защитника «Локомотива» Мачея Рыбуса с ног.
Вскоре Карасев засчитал гол. Отметим, что видеоассистент Евгений Турбин не пригласил коллегу просмотреть момент самостоятельно.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также игру можно посмотреть в прямом эфире.
Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»