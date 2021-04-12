Дзюба повалил Рыбуса в ходе голевой атаки «Зенита». Карасев засчитал гол форварда, не посмотрев повтор момента

Нападающий открыл счет в матче с «Локомотивом» (1:0, первый тайм).

32-летний игрок перебросил вратаря железнодорожников Гильерме ударом из штрафной.

Главный арбитр встречи Сергей Карасев проконсультировался с ВАР на предмет возможной отмены взятия ворот: в ходе атаки Дзюба с использованием рук сбил защитника с ног.

Вскоре Карасев засчитал гол. Отметим, что видеоассистент Евгений Турбин не пригласил коллегу просмотреть момент самостоятельно.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также игру можно посмотреть в прямом эфире.

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»