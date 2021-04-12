«Спартак» 4 года не выигрывает трофеев. Последние титулы – при Каррере

«Спартак» после победы над (6:1) в 28-м туре потерял шансы выиграть чемпионат.

Ранее команда Доменико Тедеско вылетела из Бетсити Кубка России, уступив «Динамо» (0:2).

Таким образом, четвертый год подряд остался без трофеев. В последний раз ему удавалось выиграть какой-либо турнир в 2017 году – были одержаны победы в чемпионате и Суперкубке России. Тогда с командой работал тренер Массимо Каррера.

Завтра красно-белые сыграют с тульским «Арсеналом». Начало матча – в 16:30 по московскому времени.