«Спартак» 4 года не выигрывает трофеев. Последние титулы – при Каррере

Теги Спартак премьер-лига Россия Массимо Каррера Футбол

«Спартак» после победы «Зенита» над «Локомотивом» (6:1) в 28-м туре РПЛ потерял шансы выиграть чемпионат.

Ранее команда Доменико Тедеско вылетела из Бетсити Кубка России, уступив «Динамо» (0:2).

Таким образом, «Спартак» четвертый год подряд остался без трофеев. В последний раз ему удавалось выиграть какой-либо турнир в 2017 году – были одержаны победы в чемпионате и Суперкубке России. Тогда с командой работал тренер Массимо Каррера.

Завтра красно-белые сыграют с тульским «Арсеналом». Начало матча – в 16:30 по московскому времени.

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