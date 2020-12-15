«Автомобилист» продлил контракт с Трямкиным на 2 года

Теги Автомобилист КХЛ Никита Трямкин Хоккей

«Автомобилист» объявил о подписании нового контракта с защитником Никитой Трямкиным

Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на 2 года. 

«Безусловно, рад подписать новый контракт с «Автомобилистом». Будем дальше продолжать работать, биться на льду в рядах родного клуба!

Главная цель – стараться побеждать, добиться чего-то не только для себя, но и для команды!» – заявил Трямкин. 

Защитник выступает за клуб из Екатеринбурга с 2012 года с перерывом на поездку в «Ванкувер», где провел часть сезона-2015/16 и полностью сезон-2016/17.

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