«Автомобилист» продлил контракт с Трямкиным на 2 года

«Автомобилист» объявил о подписании нового контракта с защитником Никитой Трямкиным.
Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на 2 года.
«Безусловно, рад подписать новый контракт с «Автомобилистом». Будем дальше продолжать работать, биться на льду в рядах родного клуба!
Главная цель – стараться побеждать, добиться чего-то не только для себя, но и для команды!» – заявил Трямкин.
Защитник выступает за клуб из Екатеринбурга с 2012 года с перерывом на поездку в «Ванкувер», где провел часть сезона-2015/16 и полностью сезон-2016/17.
С его статистикой можно ознакомиться здесь.