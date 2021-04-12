«Валенсия» – «Барселона». 1:3 – Месси сделал дубль, забив со штрафного. Онлайн-трансляция

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В 34-м туре Ла Лиги «Валенсия» принимает «Барселону». 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Валенсия – Барселона 2:3 (второй тайм)
Дата проведения
2 мая, 22.00, «Месталья»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 50 Габриэл Паулиста, 1:1 – 57 Месси, 1:2 – 63 Гризманн, 1:3 – 69 Месси, 2:3 – 83 Солер.
ВаленсияСиллессен, Тони Лато (Диакаби, 64), Гильямон (Гамейро, 79), Гайя, Васс, Гедеш, Рачич (Олива, 79), Габриэл Паулиста, Солер, Тьерри Коррейя, Макси Гомес.
Барселонатер Стеген, Дест (Серджи Роберто, 75), Араухо, Лангле, Альба, де Йонг, Бускетс, Педри (Мориба, 75), Пике, Месси, Гризманн.
Предупреждения:
Рачич (35), Тони Лато (56), тер Стеген (65).

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