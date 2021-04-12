«Валенсия» – «Барселона». 1:3 – Месси сделал дубль, забив со штрафного. Онлайн-трансляция

В 34-м туре Ла Лиги «Валенсия» принимает «Барселону».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 2 мая, 22.00, «Месталья»
- Голы:
- 1:0 – 50 Габриэл Паулиста, 1:1 – 57 Месси, 1:2 – 63 Гризманн, 1:3 – 69 Месси, 2:3 – 83 Солер.
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Валенсия –
Силлессен, Тони Лато (Диакаби, 64), Гильямон (Гамейро, 79), Гайя, Васс, Гедеш, Рачич (Олива, 79), Габриэл Паулиста, Солер, Тьерри Коррейя, Макси Гомес.
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Барселона –
тер Стеген, Дест (Серджи Роберто, 75), Араухо, Лангле, Альба, де Йонг, Бускетс, Педри (Мориба, 75), Пике, Месси, Гризманн.
- Предупреждения:
- Рачич (35), Тони Лато (56), тер Стеген (65).